O Chega/Açores enviou esta quinta-feira um requerimento ao parlamento açoriano onde questiona o Governo Regional sobre as contratações no grupo SATA, justificando que “passados quase dois anos de governação” da coligação “importa perceber o verdadeiro destino dos dinheiros públicos”.

No requerimento, o deputado único do Chega/Açores na Assembleia Legislativa Regional, José Pacheco, pretende saber “o dinheiro gasto por cada uma das empresas afetas à transportadora aérea regional, nos primeiros meses deste ano, relativamente a contratações feitas com concurso e sem concurso”, indica uma nota de imprensa.

Além disso, o deputado quer também ter acesso às contribuições para a Segurança Social por setor, função e categoria, com as respetivas remunerações, discriminadas por cada empresa do grupo de aviação SATA.

No requerimento agora enviado, o Chega refere que “passam quase dois anos” de governação da coligação PSD/CDS-PP/PPM nos Açores, que “tanto contestou as contratações no Setor Público Empresarial por parte do anterior governo socialista”, por ser aquele que “absorvia grande parte do orçamento regional destinado a conhecidos e simpatizantes”.

“Por isso, importa saber como tem o atual Governo Regional gerido as empresas públicas em termos de recursos humanos”, defende o Chega/Açores.

José Pacheco, citado na nota de imprensa enviada pelo partido, sublinha que o acordo de incidência parlamentar que o Chega estabeleceu com a coligação “repudiava todo o tipo de práticas nada transparentes e prejudiciais à boa gestão dos dinheiros públicos”.

Dada a proximidade do Plano e Orçamento, o Chega entende que estes esclarecimentos sobre as contratações no Setor Público Empresarial Regional (SPER) “devem ser faseados” para “encurtar o tempo de resposta e não sobrecarregar os serviços” e para se “apurar minuciosamente todas essas contratações por empresa”, iniciando este processo pelo grupo SATA.