Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As faíscas libertadas pela passagem de um comboio de mercadorias provocaram, esta quarta-feira, uma série de incêndios no distrito de Castelo Branco ao longo da linha férrea, impedindo assim a circulação de comboios durante boa parte do dia.

Como noticiaram o Correio da Manhã e órgãos de comunicação locais, como a Centro TV e o jornal Reconquista, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, que registou o primeiro alerta de incêndio pouco depois das 16h, na localidade de Lardosa, confirmou que os fogos foram provocados pela passagem de um comboio de mercadorias, que seguia no sentido norte/sul.

Pelas 16h23, já havia oito focos de incêndios detetados entre Lardosa e Castelo Branco, detalha o Reconquista. Apesar de pelas 17h o incêndio da Lardosa estar resolvido, os outros fogos continuavam ativos e em Castelo Branco atingiram mesmo uma zona de povoamento florestal, além de terem estado perto de zonas residenciais.

A circulação de comboios chegou a estar suspensa na linha da Beira Baixa, entre Alcains e Castelo Branco, para “permitir o combate a vários focos de incêndio”, confirmou entretanto a Infraestruturas de Portugal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o Correio da Manhã, para combater as chamas foram mobilizados para o local 150 bombeiros, apoiados por 30 veículos e sete meios aéreos.

Já de noite, a Lusa, citando fonte da Infraestruturas de Portugal, noticiava que a circulação em toda a linha da Beira da Baixa tinha sido reposta, pelas 23h10.