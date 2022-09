A justiça sul-africana confirmou esta quinta-feira a interdição do projeto de exploração sísmica do gigante do petróleo e gás Shell ao largo da costa selvagem do país, reafirmando uma vitória sem precedentes para os habitantes locais e ambientalistas.

O projeto tinha sido suspenso pelos tribunais em dezembro e a Shell tinha retirado o seu navio de investigação das águas territoriais sul-africanas em janeiro.

A decisão que concede “um direito de exploração (…) de petróleo e gás nas zonas de exploração de Transkei e Algoa é revista e anulada”, declarou o tribunal de Makhanda (também conhecido como Grahamstown), na província do Cabo Oriental.

Esta é uma vitória monumental para o planeta”, afirmaram numa declaração conjunta várias organizações ambientalistas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O papel do oceano na subsistência e cultura das comunidades costeiras pesou na decisão, que foi sensível ao facto de “as comunidades requerentes” argumentarem que “têm deveres e obrigações relativamente ao mar e a outros recursos comuns, como terra e florestas”.

“O oceano é o local sagrado onde vivem os seus antepassados e eles têm, portanto, o dever de assegurar que os seus antepassados não sejam desnecessariamente perturbados e que fiquem satisfeitos”, lê-se no acórdão.

Na sua primeira decisão, o tribunal criticou a Shell por não ter cumprido o dever de consultar a população local, detentora de direitos de pesca e que tem uma “ligação espiritual e cultural especial com o oceano”.

A costa selvagem sul-africana, ‘habitat’ de natureza selvagem espetacular, estende-se por cerca de 300 quilómetros ao longo do oceano Índico e inclui várias reservas naturais e áreas marinhas protegidas.

O projeto de exploração implicava o envio de poderosas ondas de choque a cada 10 segundos numa área de 6.000 quilómetros quadrados por barcos equipados com canhões de ar.

Respeitamos a decisão do tribunal e estamos a rever a decisão”, disse em declarações à agência France-Presse um porta-voz do gigante petrolífero, que se reserva o direito de recurso.

O Governo sul-africano apoiou o projeto, perante o investimento que representa, mas o tribunal observou também que a Shell não tinha demonstrado como é que a atividade iria beneficiar a comunidade local, particularmente através da criação de empregos.

“Enquanto povo da costa selvagem, vivemos da terra e do oceano. O Governo diz-nos que o petróleo e o gás trarão oportunidades de emprego, mas sabemos muito bem que destruirão os nossos meios de subsistência”, afirmou Nonhle Mbuthuma, a porta-voz do Amadiba Crisis Committee, uma organização ambientalista local.

“Existem 148 projetos de petróleo e gás em curso em África. Esta vitória irá inverter a tendência”, estimou Melita Steele, diretora interina do programa da Greenpeace África.

Os ambientalistas sublinham que a maioria dos animais marinhos depende da sua audição e o método de detonações utilizado na prospeção de petróleo e gás pode perturbar o seu comportamento, alimentação, migração e ciclos de reprodução, especialmente no caso das baleias.