Este artigo é da responsabilidade da Compal

Compal é mesmo fruta, desde sempre. É essa a nossa identidade e o que está na base de todos os nossos produtos e com a mais recente gama de sumos conseguimos ir ainda mais longe neste nosso propósito. O novo Compal Fresco é 100% fruta mas, mais do que isso, é fruta fresca, sabe a fruta acabada de apanhar. E como é que conseguimos fazer este “sumo acabado de colher”? Paula Ribeiro, Marketing Manager de Inovação Conceptual da Sumol+Compal, explica-nos tudo.

Logo ao olhar para as garrafas conseguimos perceber que aqui há novidade. O design das embalagens, prático e conveniente para transportar, é diferente das formas que já conhecíamos e feito de plástico reciclado. Mas qual é exatamente a importância deste plástico? Para a sua produção, não foram usadas matérias primas virgens, ou seja, não geramos mais plástico, usamos o que já foi produzido antes. Fomentamos a economia circular e é por isso estas embalagens são também 100% recicláveis.

Sumos feitos de frutas portuguesas

É nestas embalagens que estão os sumos feitos de frutas exclusivamente portuguesas, numa homenagem aos pomares e produtores nacionais. “Escolher fruta portuguesa tem obviamente uma motivação de sabor, porque sabemos que a fruta portuguesa é boa, mas tem também uma motivação de promoção da fruticultura portuguesa. Ajudarmos que a economia portuguesa também consiga continuar a desenvolver-se e, assumindo a nossa responsabilidade na pegada do mundo, reduzimos aqui a distância entre a fruta, a recolha da fruta no pomar e a produção”, conta Paula Ribeiro.

Esta escolha aliou-se a uma tecnologia inovadora nas gamas Compal: a utilização da tecnologia HPP. O objetivo principal era manter a essência da fruta na garrafa, dar aos sumos o sabor inconfundível da fruta acabada de apanhar no pomar e isso só foi possível repensando os métodos de transporte e produção. “Simplificando, a tecnologia HPP não utiliza qualquer temperatura ao longo do processo de produção e, não havendo aquecimento, não há alterações organoléticas. A fruta está sempre no frio, desde o início até ao fim”, explica Paula Ribeiro.

Esta é a mais recente aventura de inovação da Compal e de Paula que, quando entrou na Sumol+Compal há seis anos, tinha apenas uma simples tarefa: preencher de ideias uma folha em branco. Curioso? Veja o vídeo e conheça a sua história e do novo Compal Fresco.

