A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu na terça-feira armas e munições no âmbito de um processo de violência doméstica no concelho de Viana do Castelo, informou fonte oficial.

Em comunicado, a GNR adianta que as apreensões ocorreram no decorrer de uma busca à residência do suspeito, um homem de 45 anos, de exercer violência física e psicológica à sua mulher de 44 anos.

No âmbito da busca, a GNR apreendeu uma caçadeira, 70 munições de diversos calibres e um aerossol de defesa, vulgarmente conhecido por gás pimenta (arma proibida).

A GNR refere que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.