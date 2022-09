Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num dia marcado pela discussão sobre a emissão de vistos aos cidadãos russos, o Presidente da Ucrânia deixou uma mensagem dura à União Europeia: “é primariamente um território de valores, não de consumo primitivo”. Não é a primeira vez que Volodymyr Zelensky se pronuncia sobre esta questão e voltou esta quarta-feira a sublinhar que a facilidade com que os russos têm acesso aos países europeus contraria os princípios da UE.

“Quando os cidadãos do Estado que quer destruir os valores europeus usam a Europa para o seu entretenimento ou para compras, para as férias das suas amantes enquanto eles próprios trabalham para a guerra ou simplesmente esperam silenciosos a queda imortal da Rússia, que está acontecer agora mesmo, isto é completamente contrário a tudo aquilo pelo qual Europa foi unida”, destacou no discurso diário.

O chefe de Estado defende que a EU foi pensada para manter a paz no continente e trabalhar para o desenvolvimento pacífico e democrático dos países que a compõem, pelo que crítica o peso da questão monetária. “A Europa não pode tornar-se moralmente surda. E nenhum dos líderes poderá justificar o facto de que o dinheiro alegadamente não tem cheiro para eles devido às consequências da Covid-19”, afirmou. Para Zelensky, não existirá uma Europa pacífica caso se perca a capacidade para “distinguir o cheiro de sangue nas notas”.

Acho que é humilhante para a Europa quando é considerada apenas como uma grande loja ou restaurante.”

