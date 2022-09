Um homem de 24 anos foi detido por ser suspeito de um homicídio qualificado, que resultou na morte de um cidadão de 53 anos, em agosto deste ano, em Loures, distrito de Lisboa, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Este homicídio qualificado, na forma consumada, ocorreu ao final da noite de 19 de agosto deste ano, “na via pública, junto de um estabelecimento comercial, tipo snack-bar“, no concelho de Loures.

Segundo a PJ, quando a vítima, um homem, estrangeiro, de 53 anos, saiu desse espaço foi abordada pelo agressor, que, “no uso de força física e com auxílio de um objeto de natureza contundente”, lhe provocou “lesões que vieram a revelar-se fatais“.

“A vítima acabou por falecer no local, mercê da grave agressão desferida com o objeto usado pelo suspeito”, referiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na sequência da investigação deste crime, a polícia obteve informação e provas relativamente a “outras ocorrências violentas praticadas pelo mesmo agressor para com outras vítimas, também e, aparentemente, sem qualquer motivo válido ou atendível”.

Duas semanas após este homicídio, a Polícia Judiciária informou que o suspeito do crime, um “português, com 24 anos”, que está “fortemente indiciado” de ser o responsável deste assassinato, foi identificado e detido fora de flagrante delito.

Em comunicado, esta organização policial responsável pela investigação criminal em Portugal disse que o detido já foi presente às autoridades judiciárias nos serviços do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa Norte — Loures, para interrogatório judicial, que resultou na aplicação da medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

A 20 de agosto, o jornal Correio da Manhã noticiou a morte deste homem de 53 anos, vítima de um homicídio à porta de um café no bairro da Quinta da Fonte, em Loures, onde houve uma rixa com várias pessoas e um dos envolvidos usou uma barra de ferro.

O suspeito do crime de homicídio atingiu a vítima várias vezes com este objeto, uma delas na cabeça, e fugiu do local antes da chegada da polícia, referiu o jornal.

De acordo com a PJ, “a ação agressiva do suspeito para com várias pessoas residentes naquele bairro habitacional desencadeou um forte sentimento de insegurança e alarme social“, situação que terá sido agora contida com a investigação policial que levou à detenção fora de flagrante delito.