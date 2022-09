O Ministério da Agricultura e da Alimentação anunciou ter feito esta sexta-feira o pagamento do apoio aos produtores pecuários afetados pelos incêndios, para financiar a aquisição de alimentação animal, num total de 490 mil euros.

“O Ministério da Agricultura e da Alimentação através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP), procedeu esta sexta-feira ao pagamento do apoio aos produtores pecuários afetados pelos incêndios, para apoiar na aquisição de alimentação animal, que teve um período de candidaturas que decorreu de 17 a 24 de agosto, estando os montantes disponíveis na conta dos agricultores nos próximos dois dias úteis”, lê-se num comunicado enviado às redações.

De acordo com o ministério de Maria do Céu Antunes, “durante este primeiro período de candidaturas foram recebidos no IFAP um total de 906 candidaturas para apoio à alimentação de 4.829 bovinos, 31.360 ovinos e caprinos e ainda 414 equídeos, perfazendo uma ajuda total de 490 mil euros”.

Segundo nota, “o procedimento administrativo adotado permitiu agilizar a rapidez de pagamentos, para fazer face às necessidades prementes dos produtores”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este apoio, que teve uma dotação inicial de 500 mil euros, provenientes da dotação do Ministério da Agricultura e Alimentação, será reforçado por um novo apoio, com montante de 500 mil euros, proveniente da conta de emergência da proteção civil, ao abrigo do Decreto-lei n. 112/2008, de 1 de julho, cujas candidaturas “abrem nos próximos dias”.

“Estes apoios são concedidos para fazer face aos danos provocados pelos incêndios entretanto ocorridos, nomeadamente a destruição das pastagens destinadas à alimentação dos animais das espécies bovina, ovina, caprina e equídeos, totalizando assim um milhão de euros destinados aos produtores afetados pelos incêndios rurais”, refere o ministério.

A definição das freguesias abrangidas é feita com base nos levantamentos realizados pelas respetivas Direções Regionais de Agricultura e Pescas e mediante a avaliação da área ardida.