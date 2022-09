Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Festival Maracujália

Terminal de Cruzeiros de Matosinhos. Sábado e domingo, das 16h às 00h. Bilhetes: 15€

Para juntar a música e a arte no terminal: a segunda edição do festival criado pela Oiôba, marca portuense de swimwear e activewear, continua a instituir um movimento cultural que promove a diversidade, a positividade e a criatividade juntando a música e a arte em partes iguais. Durante este fim de semana, o evento conta com atuações de 20 músicos de 10 nacionalidades que prometem encher os dois palcos de géneros como reggae, hip hop, funk, kuduro, amapiano, future beats, house, reggaeton, perreo e cúmbia, entre eles Shaka Lion (Brasil), Chamos (Holanda), Dinamarca (Suécia), Didi Han (Coreia do Sul) e Ritmos Cholulteka (México). Além de DJs, haverá concertos ao vivo do jamaicano Benji Flow, no sábado, e do congolês Pierre Kwenders, no domingo. A arte contemporânea volta a dar nas vistas à boleia de 16 artistas locais, como Clara Não, Bruno Lisboa, Sick Faces, By Castro, que irão mostrar o que valem na galeria do festival, que também irá exibir também duas curtas-metragens e ainda promover os debates sobre habitação e o mar, juntando na mesma conversa um pescador e um surfista. Os festivaleiros vão ainda ter acesso a um mercado onde poderão descobrir algumas marcas emergentes de joalharia, vestuário ou cerâmica.

The Presidential Train

Estação de São Bento (Porto). Tel.: 91 463 9516. Reservas: general@thepresidentialtrain.com. Até 23 de outubro. Das 11h às 21h30. Bilhetes: 750€

Para apanhar boleia de uma experiência gastronómica: é a última edição da luxuosa experiência gastronómica a bordo de histórico comboio presidencial português e com o Vale do Douro como cenário. O The Presidential Train surgiu em 2016 e despede-se com 14 datas, entre setembro e outubro, e 14 chefs nacionais, entre eles Rui Silvestre, Henrique Sá Pessoa, Óscar Geadas, Diogo Rocha, Hugo Candeias, Pedro Pena Bastos, Vasco Coelho Santos, José Avillez, Marlene Vieira, Michele Marques, Alexandre Silva, João Rodrigues, João Oliveira e Pedro Lemos que, pela primeira vez, prepararam a carta de cada viagem, a quatro mãos. As viagens partem do Porto e incluem, além do almoço a bordo, uma visita à Quinta do Vesúvio, no Douro, em plena época das vindimas, provas de vinhos, música ao vivo, um salão de chá e outras surpresas.

O Frade

Time Out Market (Lisboa). Domingo a quinta, das 10h às 00h; sexta e sábado, das 10h às 01h

Para provar o Alentejo no mercado: nasceu em Belém em 2009 pela mão de dois primos com raízes alentejanas e muito inspirados no receituário nacional. Recentemente, o restaurante O Frade abriu uma segunda morada no Time Out Market, com uma carta menos extensa do que o espaço original, mas sem perder a identidade. No menu saltam à vista petiscos como a muxama de atum com ovos, a empada especial, o coelho de coentrada, o pato de escabeche, o arroz de pato malandrinho com sabor de laranja e chouriço ou o xerém de corvina com coentros e limão. Os vinhos de talha com estágio em ânforas de barro, que sempre fizeram parte da família de Sérgio Frade, um dos responsáveis, também estão incluídos numa oferta que pode ser pedida ao balcão ou na esplanada.

Craft Beer & Sidra Market

Rua Augusto Simões, 1271 (Maia). Sexta-feira, das 17h às 23h; sábado, das 12h às 23h e domingo das 11h às 22h. Bilhetes: 5€

Para beber com moderação: sabia que há sidras feitas em Trás-os-Montes e cervejas produzidas no centro Porto? Se para si todas as desculpas são boas para brindar e experimentar rótulos novos, saiba que nos próximos a cidade da Maia recebe a segunda edição de um mercado inteiramente dedicado a cervejas e sidras artesanais e 100% portuguesas. Conheça os produtores de perto, prove cada marca em copo ou em garrafa e não se esqueça de forrar o estômago com petiscos caseiros e tradicionais também disponíveis no local.

Beca Beca

Parque Eduardo VII (Lisboa). Domingo a quinta, das 10h30 às 22h; e sextas e sábados, das 10h30 às 23h

Para petiscar com banda sonora: em pleno centro de Lisboa, este quiosque promete prolongar a descontração, a tranquilidade e o espírito festivo próprio do verão quando regressar a casa. Durante este mês, o Beca Beca apresenta uma programação cultural recheada de atuações com DJs e uma carta com novos petiscos para partilhar. Bagel recheado com salmão fumado, queijo philadelphia, alface, tomate cereja, alcaparras e vinagrete, as americanas chicken wings com sweet chili e ainda os indulgentes tacos com atum marinado em soja e mirin, guacamole, chutney de manga, maionese de sriracha, cebola frita e alface são apenas algumas opções do que pode provar ao som das escolhas musicais de XCI, Pedro Piu, Handerson, Dupplo e Helder Russo.

Vindouro – Festa Pombalina / Wine & History

Vários locais em São João da Pesqueira. Sábado e domingo, das 11h às 23h. Entrada gratuita

Para celebrar a história com vinho: a celebrar 20 anos de existência, o Vindouro é um dos eventos mais tradicionais de São João da Pesqueira, o concelho que possui a maior área de vinha da região. Este ano apresenta uma programação repleta de provas de vinhos, conversas com dezenas de produtores, concursos e concertos de nomes como Tony Carreira, Fernando Daniel ou Bárbara Bandeira. A festa recorda ainda o século XVIII e celebra a importância que Marquês de Pombal teve na demarcação e regulamentação do Alto Douro Vinhateiro. Com trajes de época, os protagonistas do Mercado e do Cortejo Pombalino vão recriar a tradicional venda de produtos locais.

Out Jazz

Jardim do Palácio Marquês de Pombal (Oeiras). Todos os domingos, até dia 25 de setembro, a partir das 17h. Entrada gratuita

Para ‘domingar’ como manda a lei: a 16.ª edição do festival que enche de música os jardins da cidade nos fins de tarde de domingo chega com novos protagonistas. Reúna os amigos ou a família, marque encontro no jardim, escolha um lugar ao sol ou à sombra e, entre conversas e alguns brindes, aproveite o pôr do sol ao som de jazz, soul, funk ou hip-hop com as escolhas de nomes como Isabel Rato Quinteto, Gileno Santana Trio, Cherry ou Desidério Lázaro Quarteto.

Museu do Holocausto do Porto

Rua Guerra Junqueiro, 325 (Porto). Tel.: 91 176 8596. Domingo, das 10h às 17h. Entrada gratuita

Para uma aula de história ao vivo e a cores: à boleia do Dia Europeu da Cultura Judaica, que se celebra este domingo, o Museu do Holocausto do Porto preparou uma programação especial e completamente gratuita. Além de visitas guiadas ao espaço, conte com exibições do filme “Sefarad”, que conta a história da comunidade judaica na cidade do Porto desde 1496 até à atualidade, uma exposição de pintura no jardim da Sinagoga, composta por 15 obras de autores portugueses e estrangeiros coordenados pela artista Flor Mizhahi, judia sefardita nascida na Venezuela, e ainda uma atuação do coro Mekor Haim no primeiro piso da Sinagoga do Porto, a maior da Península Ibérica. Bem perto do museu, aproveite para almoçar nesse dia no restaurante Iberia Kosher, na rua do Campo Alegre, especialista em gastronomia israelita.

Emma

Praia da Conceição (Cascais). Tel.: 21 486 5138. Segunda a domingo, das 10h às 22h30

Para juntar a família à beira-mar: a um passo do mar, este beach club promete agradar a toda a família ao juntar no mesmo espaço pratos compostos por ingredientes da costa portuguesa e algumas doses generosas de adrenalina e aventura com práticas desportivas. Em parceria com a escola Sup com Alma, o Emma sugere para estes dias de verão aulas de efoil, sup yoga, paddlle ou canoa havaiana e ainda uma visita à loja da Quiksilver que integra o restaurante pincelado em tons de branco e com direito a uma esplanada XXL. À mesa chegam pratos descontraídos e para partilhar, como os croquetes de açorda de marisco ou o hambúrguer de lagosta, sem esquecer as sangrias, as cervejas ou os cocktails que garantem a hidratação necessária para fintar os dias mais quentes.

Bora! Encontros de Viagem de Arouca

Vários locais no centro histórico de Arouca. Sábado e domingo, das 10h às 00h30. Entrada gratuita

Para conhecer novas rotas: se gosta de viajar, falar sobre viagens e conhecer quem faz e sente o mesmo, saiba que este fim de semana o ponto de encontro é no centro histórico de Arouca. O evento é comissariado por João Amorim, cara do projeto ”Follow the Sun”, e conta com uma programação variada e cheia de oportunidades para aprender e trocar experiências. Haverá mesas redondas sobre turismo, empreendedorismo e sustentabilidade, workshops de olaria, bordado, estampagem, fotografia e pintura para adultos e crianças, showcookings de comida vegan, percursos de trekking e concertos, tudo tendo como mote as viagens pelo mundo, os olhares itinerantes e a vontade de explorar cada destino.

InterContinental Cascais – Estoril

Avenida Marginal (Cascais). Tel.: 21 829 1100. Segunda a domingo, das 10h às 18h30. Preço: 70€ (45 minutos)

Para terminar as férias em bom: se os dias de sol, praia, descanso e exageros alimentares já acabaram, acredite que no regresso à rotina nem tudo é mau. O spa do hotel InterContinental tem um tratamento ideal para o pós-férias que promete restabelecer o equilíbrio e a sensação de bem-estar no regresso a casa e às obrigações. Trata-se de uma massagem drenante para as pernas com manteiga de karité, para proteger e suavizar as zonas mais sensíveis do corpo, e com óleos essenciais, que ajudam na eliminação de líquidos, gorduras e toxinas, além de estimularem o sistema linfático. A oferta é indicada para viajantes, pessoas que permanecem muito tempo sentadas e com problemas circulatórios. Atualmente é possível usufruir de qualquer massagem e tratamento do spa na zona privada dos jardins do hotel, onde a vista para o mar e o contacto com a natureza são ingredientes mais do que suficientes para relaxar e não pensar no amanhã.

Festival F

Largo da Sé (Faro). Até sábado, das 18h às 5h. Bilhetes: 22€

Para ouvir música e stand up em português: mais de 50 bandas e artistas, maioritariamente nacionais, ocuparão nove palcos distribuídos pelo centro histórico de Faro até sábado à boleia da 7.ª edição do Festival F. Miguel Araújo, Dino D’Santiago, Cassete Pirata, Marco Rodrigues, Irma, Vitão ou Chico da Tina são alguns nomes que integram o cartaz que este ano conta ainda com uma programação paralela de tertúlias no claustros da sé, exposições de arte contemporânea na Fábrica da Cerveja e na Galeria Arco e sessões de stand up comedy com nomes como Hugo Sousa, Alexandre Santos, Dário Guerreiro ou Madalena Malveiro. A entrada no festival é gratuita para crianças até aos 12 anos e os mais pequenos têm no recinto o espaço Fagar Kids F, que a partir das 20h tem atividades pedagógicas com o tema da sustentabilidade ambiental como mote.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.