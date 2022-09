A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter tentado matar, com recurso a uma arma de fogo, a mulher grávida, em julho, em Vila Real, foi esta sexta-feira revelado.

Em comunicado, a PJ descreve que o homem está “fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio tentado“.

O suspeito, feirante de 51 anos, terá tentado matar a mulher grávida, de 32.

De acordo com a PJ, os factos ocorreram a 26 de julho, pelas 17h15, na via pública, em Vila Real, quando “o arguido, por motivo fútil, munido de uma arma de fogo, disparou em direção ao corpo da vítima”.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, aponta a PJ sem especificar datas.

Esta operação foi levada a cabo através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Policia de Segurança Pública de Braga e Guarda Nacional Republicana do Fundão.