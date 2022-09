Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram confirmados 18.467 novos casos em Portugal nos últimos sete dias, menos 750 face ao relatório anterior. O número de mortos subiu e o de internamentos desceu.

O relatório mais recente da Direção-Geral de Saúde (DGS) indica que existe uma “transmissibilidade elevada com tendência estável” a nível nacional. Foi registada uma incidência de 179 novos casos por cem mil habitantes, menos 4% face aos dados anteriores.

A DGS destaca que a “maioria das regiões de saúde apresenta uma inversão da tendência decrescente” registada nas últimas semanas. O índice de transmissibilidade R(t) está acima de 1, mais concretamente nos 1,02.

Nos últimos sete dias, foram registados 470 internamentos, menos 29 face ao anterior relatório. Há também menos casos a necessitar de internamento nas unidades de cuidados intensivos (UCI): a variação semanal aponta para menos três internamentos em UCI, reduzindo este indicador para 36.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já o número de óbitos aumentou nos últimos sete dias: foram registados 44 óbitos, mais cinco do que no relatório anterior. A mortalidade é agora de quatro óbitos por um milhão de habitantes, uma subida de 13%.

Por região do país, a maior redução de casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (-1.175 novos casos), seguida pelo Centro (-377 casos). Já a região Norte registou uma subida de novos casos em sete dias, com 590 casos.

O relatório de situação da DGS refere que a linhagem BA.5 da variante ómicron “continua a ser claramente dominante em Portugal”, com uma frequência relativa estimada de 94% na semana de 15 a 21 de agosto. A DGS nota que esta linhagem “tem revelado uma maior capacidade de transmissão”.

Esta sexta-feira foi anunciado que a vacinação conjunta contra a gripe sazonal e contra a Covid-19 (também em reforço sazonal) vai ter início na próxima semana, a 7 de setembro.