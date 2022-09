O Presidente da República promulgou o diploma que prevê a instalação de telefones fixos nas celas dos estabelecimentos prisionais e a definição do seu regime de utilização, anunciou esta sexta-feira a Presidência da República no seu ‘site’ oficial.

De acordo com a nota divulgada, o decreto-lei do governo altera o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais para permitir a instalação dos telefones nas celas, “complementando a disponibilização de cabinas telefónicas situadas nas áreas comuns do estabelecimento prisional”.

A medida foi aprovada em Conselho de Ministros no passado dia 25 de agosto, com o comunicado a explicar que o objetivo passa por “reforçar os contactos das pessoas com a família e com pessoas com quem mantenham relação pessoal significativa, em condições mais dignas, com mais privacidade e nos horários após o trabalho e a escola dos filhos”.

O sistema já foi testado em projetos-piloto durante 2020 e 2021 nos Estabelecimentos Prisionais do Linhó, de Odemira, de Leiria, de Santa Cruz do Bispo e de Caldas da Rainha, com a instalação de 846 telefones fixos, além de ter sido aplicado noutros países, como França, Reino Unido ou Bélgica.

“O sistema acautela as necessidades de segurança — nomeadamente, permite apenas chamadas para números de telefone previamente aprovados e com a duração estabelecida pelos serviços prisionais, não podendo ser disponibilizado nos estabelecimentos de segurança especial”, adiantou, então, em comunicado o Ministério da Justiça, que fez uma “avaliação muito positiva dos projetos-piloto implementados e apontou para o “alargamento gradual” a todas as prisões.