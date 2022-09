Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um concerto de Kraftwerk é sempre uma experiência sensorial. O espectador é transportado para um mundo alternativo, repleto de sons computorizados e minimalistas, em que as máquinas dominam e as naves espaciais descem dos céus para sobrevoar Lisboa. O ar robotizado dos quatro membros da banda criada em 1970 ajuda a acentuar essa sensação, mas também as vozes computorizadas, os gráficos datados e a música eletrónica “antiga”, mas que continua a puxar multidões.

Em termos performativos e musicais, os Kraftwerk têm pouco para oferecer além do que foi apresentado nos concertos dados em Portugal (e não só) nos últimos anos, mas isso não desmobiliza os fãs, que continuam a aparecer nos espetáculos com os mesmos óculos brancos 3D oferecidos à entrada. Mas quem compra um bilhete para ver os “pais da música eletrónica” já sabe com o que contar — a mesma música e atitude que tornou o grupo alemão famoso, há várias décadas.

Prova da contínua popularidade dos Kraftwerk foi a enchente que se viu junto ao palco secundário do Kalorama, o Colina. O espaço era pequeno para o número de espectadores com os seus óculos brancos, apesar de o estranho declive até facilitar a visualização do concerto. Felizmente, alguns começaram a abandonar o espaço, talvez desiludidos com o alinhamento — o mesmo de sempre, com os mesmos gráficos de sempre. Este incluiu, como já tinha incluído nas anteriores passagens do grupo por Portugal, temas como “Numbers” (com o habitual desfilar de números verdes sobre um fundo preto); “Computer World”; “Autobahn”; “Tour de France” (com carochas e outros carros de outra época); e “Spacelab” (com a mesma brincadeira da nave extraterreste, que vais descendo desde o espaço sideral até ao local do concerto, neste caso, o Parque da Bela Vista, em Lisboa). Nada de novo, portanto. O que não é de admirar, uma vez que os Kraftwerk não lançam nenhum álbum desde 2003.

