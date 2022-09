Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

José Manuel Fernandes, publisher do Observador, vai ter uma nova newsletter que pode receber diretamente no seu email. A herdeira do Macroscópio, a inovadora newsletter diária que José Manuel Fernandes criou em 2014, surge agora num formato semanal e mais pessoal.

Todos os domingos, José Manuel Fernandes partilhará com os assinantes do Observador tudo aquilo que viu e leu ao longo da semana e que o fez pensar. Esta nova newsletter terá um tema principal, analisado mais em profundidade e com a preocupação de complementar a visão do autor com outras referências e visões que permitam aprofundar o assunto.

Além disso, a nova “Macroscópio” terá outras sugestões de abordagens e de leituras, seguindo o princípio “sem limites e sem fronteiras” e assumindo um cunho mais pessoal. Haverá também sugestões de livros e a partilha de uma imagem, idealmente da autoria do próprio José Manuel Fernandes.

Nesta primeira newsletter, José Manuel Fernandes falará, entre ouotros temas, sobre um jantar em que esteve com um dos mais influentes filósofos políticos da atualidade

A newsletter "Macroscópio" faz parte de um conjunto de iniciativas preparadas para os assinantes do Observador – tal como a newsletter "Coisas de Família", assinada por Sónia Morais Santos, autora do blogue "Cocó na Fralda"; e a newsletter "Posso Comer?", da autoria da nutricionista Mariana Chaves – e chegará aos leitores todos os domingos de manhã, ficando também disponível no site.

