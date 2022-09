Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia em que uma equipa de especialistas da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) chegou à central nuclear de Zaporíjia, o Presidente da Ucrânia acusou a Rússia de tentar transformar a visita às instalações numa “visita infrutífera”.

No discurso diário, Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia tem evidências claras de que a Rússia agiu de forma “cínica” para tentar enganar a AIEA. Adianta que as forças russas intimidaram os residentes de Enerhodar, cidade próxima do complexo, forçando-os a mentir à equipa da agência. “É bom que os representantes da AIEA tenham a oportunidade de tirar conclusões objetivas sobre os riscos que surgiram na central de Zaporíjia pela primeira vez na história”, afirmou, sublinhando que os riscos surgiram precisamente devido aos ocupantes.

Os bombardeamentos constantes, a presença de militares russos e armas na central, atormentar os funcionários ucranianos e tentar colocar a central sob o controlo da [empresa nuclear russa] Rosatom (…) estas são as razões para os riscos.”

O chefe de Estado reforça a importância de uma desmilitarização no território da central, criticando a falta de resposta “apropriada” da agência nuclear da Nações Unidas quanto a essa situação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta quinta-feira uma equipa da AIEA esteve pela primeira vez no complexo de Zaporíjia, uma visita que contou com a participação do diretor-geral da organização. Rafael Grossi, que entretanto já deixou as instalações, disse em declarações aos jornalistas que conseguiu ver os “aspetos chave” que precisava de ver e que, em algumas horas, foi possível recolher “muita informação”. No entanto, refere que a “integridade física da central foi violada várias vezes”, algo que “não pode continuar a acontecer”.

Segundo Grossi, vários membros da equipa vão ficar no complexo até “domingo ou segunda-feira” para estudar profundamente o estado da central, a maior da Europa e cujas instalações foram bombardeadas diversas vezes. Garante que a AIEA não vai a lado nenhum e que “há muito mais para fazer”, acrescentando tenciona ser possível manter uma “presença contínua” no local.