O treinador português José Mourinho foi eleito este sábado como o melhor técnico do mês de agosto na Liga italiana de futebol, depois de conduzir a Roma a três vitórias e um empate no arranque da competição.

O prémio é atribuído por um júri compostos por diretores de jornais desportivos, que avaliam os treinadores a nível individual com base nos critérios desportivos e de qualidade de jogo das suas equipas, mas também pelo comportamento durante os jogos.

Mourinho, a cumprir a segunda época na Roma, iniciou a temporada como três vitórias, frente a Salernitana, Cremonese e Monza, e um empate com a Juventus, em Turim, e está na liderança do campeonato com 10 pontos, os mesmos da Atalanta.

“José Mourinho está mais uma vez confirmado como um dos melhores treinadores da nossa Liga. As extraordinárias capacidades motivacionais, o seu conhecimento tático e a capacidade de elevar as prestações dos seus jogadores permitiram à Roma começar esta época da melhor forma e conquistar o topo da classificação”, disse Luigi De Siervo, diretor-executivo da Serie A.