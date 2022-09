O Marselha, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, ganhou este sábado a visita ao Auxerre, por 2-0, e isolou-se provisoriamente no comando da I Liga francesa de futebol, na sexta jornada do campeonato.

Os forasteiros, que contaram com o defesa português Nuno Tavares na segunda parte, inauguraram o marcador logo aos oito minutos, por intermédio do brasileiro Gerson.

A vantagem foi ampliada pelo chileno Alexis Sánchez, aos 84, somando os marselheses 16 pontos, mais três do que o campeão gaulês, Paris Saint-Germain, e do que o Lens, ambos com menos um jogo, e mais seis do que o Lyon, que tem menos dois jogos.

Os parisienses, rivais do Benfica no agrupamento H da ‘Champions’, vão visitar ainda hoje o Nantes (10.º), enquanto o Lens, que se desloca ao reduto do Reims (14.º), no domingo.

O Marselha recebe o Sporting na terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, a 4 de outubro, visitando os ‘leões’ na ronda seguinte, em 12 de outubro.