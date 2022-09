Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma ucraniana foi detida depois de ter divulgado aos serviços russos a localização de unidades das forças ucranianas, obtidas através do marido, um militar, revela o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).

Uma investigação do SBU indica que a “traidora” é uma mulher, de 31 anos, residente na região de Dnipropetrovsk, começou a trabalhar para a Rússia em maio. Partilhava informações sobre a localização dos edifícios militares e equipamentos ao longo das posições na linha da frente em Donetsk e Zaporíjia.

“Tomou esta atitude apesar do facto de ser casada com o militar das Forças Armadas da Ucrânia e de terem um filo juntos”, pode ler-se num comunicado partilhado no Telegram. Segundo o SBU, o homem não tinha conhecimento de que os dados estavam a ser enviados às forças russas.

A mulher pedia ao marido informações sobre a localização da sua unidade militar e de outros grupos das Forças Armadas. Depois transmitia o que sabia a um contacto russo, a partir do qual eram usadas para lançar ataques de artilharia e aéreos. Em troca, prometeram dar-lhe cidadania russa e um alto nível de vida no caso de conseguirem tomar controlo da região.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de agosto, os serviços ucranianos têm detido vários colaboradores russos. Em algumas regiões, as administrações locais incentivam os próprios residentes a relatar situações de que tomem conhecimento. É o caso de Nikopol, onde foi anunciada uma recompensa por encontrar e denunciar “traidores” e apoiantes russos.

Também em Mykolaiv, o governador da região administrativa divulgou uma recompensa a quem entregasse informações que conduzissem à detenção de localizadores de artilharia russos.