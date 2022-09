Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Situada na parte internacional do Douro, a barragem do Picote (Mogadouro, distrito de Bragança) é um marco da nossa engenharia e arquitetura do século passado. Também ali se construíram — tardiamente, é certo, pois a obra foi concluída em 1959 — a igreja paroquial de Picote, inaugurada em Agosto de 1957, e em Setembro de 1958 a capela de Santa Bárbara (padroeira dos mineiros) no Barrocal do Douro, considerada como um exemplar distintivo do Movimento de Renovação da Arte Religiosa, pela arquitetura de Manuel Nunes de Almeida, a estatuária de Barata-Feyo e os parâmetros e peças litúrgicas de Luís Pádua Ramos. Alexandre Alves Costa escreveu em 1997, na abertura de Moderno Escondido. Arquitectura das Centrais Hidroeléctricas do Douro, 1953-1964, algo que impressiona: “Encontrei nas arquiteturas das barragens do Alto Douro a mais radical manifestação da Modernidade que até hoje vi em Portugal” (p. 10). As fotografias e as plantas aí reproduzidas não deixam margem para dúvidas quanto a isso. E no entanto, tudo isso contrastava gritantemente com as habitações de extrema insalubridade e miséria — autênticas “casotas” (p. 5), a que só polidamente chamaríamos barracas… — que o bom padre Ferraz fotografou, num registo documental surpreendente dos trabalhadores migrados do Minho, da Beira, do Alentejo e do Algarve que ali se fixam “à procura de pão”, ao mesmo tempo que em crónicas para o Mensageiro de Bragança foi dando conta das suas perplexidades e inquietações acerca da vida daquelas gentes, “a dignidade e o rosto dos sem nome” a que se refere D. José Manuel Cordeiro, arcebispo metropolitano de Braga e Primaz das Espanhas, na p. 7.



Título: “Rostos de uma Barragem: o Álbum de Telmo Ferraz”

Organização: Henrique Manuel Pereira

Prefácio: D. José Manuel Cordeiro

Textos: Bertrand Fauchet, Helena Barril, Gonçalo José Peres Santos e outros

Editor: Alforria: Associação para o Desenvolvimento Integrado de Picote

Páginas: 251

São quase 200 fotografias feitas com “o meu caixotinho”, “máquina antiga de tirar fotos”, montadas num álbum de feitura modesta — 44 folhas cartonadas presas por um atilho —, agora facsimilado às pp. 176-87, e que também surgem ampliadas em capítulo próprio, no qual foram embutidos extratos de O Lodo e as Estrelas, o livro-quase-diário do capelão, impresso em Braga em Junho de 1960 mas escrito desde o início de 1955, que a polícia política de Salazar proibiu de “circular no país”. O despacho do major José de Sousa Chaves, transcrito na p. 197, caracteriza-o como “um livro do pior sentido social, embora seja da autoria de um padre. Documenta a vida de trabalho dos operários, põe em evidência a insuficiência dos salários, a miséria da habitação, a promiscuidade em que vivem, etc. — Diz serem casos da vida real e situa-os sempre em operários que trabalham na construção das nossas barragens, o que constitui, em certa medida, uma forma de crítica destrutiva às realizações empreendidas pelo Governo.

Houve excessivo zelo censório, pois, a avaliar pelos excertos escolhidos — e vertidos para mirandês —, não há propósito político na observação do quotidiano dos bairros operários, antes uma visceral preocupação humanitária e espiritual com os pobres, os condenados pela silicose e as inúmeras crianças: “Vieram das minas. O aspeto não é de Operários, é de mendigos” (p. 81); “Metade da casa, destapada; outra metade, coberta de sacos de papel [vazios de cimento]. A um cantinho, o lume. De volta, os filhos descalços, em cima do lodo, rotos e cheios de surro” (p. 62); ou: “Araújo já não tem fome. Já não come. Tem muitas dores. É o fim. — Fui lá, às duas da manhã. Um luar claro. Um carreiro estreito, por entre giestas em flor e fragas mudas. […] O Araújo esperava-me na sua enxerga. Na sua barraca de madeira, papéis e buracos. — A sua antiga amante velava, ao fundo da cama. Deus perdoa! — Honra ao marteleiro Araújo, que ajudou a fazer túneis em muitas barragens” (p. 34). O padre assistiu um outro operário à beira do fim: “Quando saí, uma nuvem de tristeza meteu em mim o escuro da noite. Antes que o sol rompesse, o Manuel inclinou a cabeça sobre o peito, deslizou pela enxerga e… morreu” (p. 79). Na p. 87, uma fotografia de homem com filho: “O Martins, que morreu silicótico”. Ao anunciar a publicação, o Mensageiro de Bragança de 20 de Maio de 1960 indica que “o produto da venda reverte por inteiro a favor dos pobres silicóticos das barragens de Picote e Miranda do Douro” (cit., p. 234). O livro, que seria reimpresso pela Casa do Gaiato em 1975 e depois em 1985, inclui 41 ilustrações de Maria de Lourdes Chichorro Rodrigues que tão-pouco feriam o regime da época. Embora Rostos de uma Barragem apenas reproduza duas dessas ilustrações, aliás, de razoável qualidade artística, folheei O Lodo e as Estrelas na Biblioteca Nacional para fundamento do que acabo de dizer.

