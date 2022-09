Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dave Grohl não conteve as lágrimas esta noite, no Estádio de Wembley, durante o primeiro concerto de tributo a Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, encontrado morto a 25 de março deste ano, num quarto de hotel em Bogotá.

O vocalista da banda, que atuou este sábado pela primeira vez em quase seis meses, emocionou-se ao cantar “Times Like These” e teve de fazer uma pausa para se recompor.

Taylor Hawkins tinha 50 anos e não resistiu a uma overdose, durante a digressão da banda pela América do Sul. Os Foo Fighters cancelaram imediatamente todos os restantes concertos, incluindo o que estava agendado para Lisboa, no festival Rock in Rio.

A stone would be moved to tears by Dave Grohl breaking down, then being urged on by the roar of the crowd, at the start of Times Like These during the #TaylorHawkins tribute concert. pic.twitter.com/LLBTuRimi0 — Kevin (@caoimhinof) September 3, 2022

Entretanto, a banda e a família de Taylor Hawkins anunciaram dois concertos para “celebrar a memória e a música de uma lenda do rock“: o primeiro em Londres, no Estádio de Wembley, este sábado, e o outro no próximo dia 27 de setembro em Los Angeles, no Kia Fórum. As receitas de bilheteira e da venda de merchandising, explicaram também, reverterão por completo para obras de caridade escolhidas pela família Hawkins — casado desde 2005 com Alison Hawkins, o baterista tinha três filhos: Oliver Shane, Annabelle e Everleigh.

No concerto deste sábado, que contou com a participação de artistas como Travis Barker (Blink 182), Liam Gallagher (Oasis), Josh Homme (Queens of the Stone Age), Brian May (Queen), Nile Rodgers, Mark Ronson e Lars Ulrich (Metallica), também subiram ao palco Violet, a filha de Dave Grohl, e Shane Hawkins, o filho mais velho de Taylor Hawkins, de 16 anos.

Os vídeos do momento em que o rapaz substitui o pai na bateria, durante a icónica “My Hero”, também têm sido partilhados ao longo da noite nas redes sociais.