Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com o ano político aí à porta e com o presidente do PSD na primeira fila para o encerramento da Universidade de Verão, o presidente da JSD, Alexandre Poço, apresentou duas propostas em nome da estrutura para integrar o próximo Orçamento do Estado. Com o objetivo de “aumentar o rendimento liquido dos jovens”, como já tinha antecipado à Rádio Observador, a JSD quer criar uma taxa máxima de IRS de 15% para jovens e transportes gratuitos a nível nacional.

Na intervenção de encerramento, Alexandre Poço diz que é preciso “construir um sistema fiscal que discrime positivamente os jovens” e que “um país que tem um regime para atrair talento não pode recusar um regime a pensar nos jovens”, propondo assim a criação de uma taxa máxima de IRS de 15%, com exceção do último escalão de rendimentos, até aos 35 anos.

O líder da JSD critica a governação de António Costa por “ter um pais sem elevador social e sem capacidade para crescer” e acrescenta que o primeiro-ministro “quando falar de juventude deve recordar-se de três dados: a idade de saída de casa dos pais, os jovens licenciados a empobrecerem e os baixos salários”.

Em entrevista à Rádio Observador, durante a Universidade de Verão do PSD, Alexandre Poço disse que “existe um abandalhamento da política nacional, por culpa do Governo do PS”, apontando como prioridade para a nova sessão legislativa o combate ao aumento dos custos de vida entre os mais jovens.

[Ouça aqui a entrevista de Alexandre Poço à Rádio Observador]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda nas propostas apresentadas durante o encerramento, o presidente da JSD pegou nos exemplos de Lisboa e Cascais, duas autarquias laranja, para propor alargar a todo o país a iniciativa de tornar gratuitos os transportes públicos para estudantes até à conclusão do Ensino Superior.

Para o presidente da JSD, esta é “uma medida estrutural de mobilidade, de desenvolvimento sustentável, de combate às alterações climáticas, de coesão territorial, que responde também à crise dos combustíveis e da energia com que estamos a viver e viveremos nos próximos anos”.

Depois de dois anos de interrupção, a Universidade de Verão do PSD regressou este ano e a JSD aproveitou para deixar a Luís Montenegro a lista de prioridades para a nova sessão legislativa, que conta com o presidente da estrutura, Alexandre Poço, como novo vice-presidente do grupo parlamentar.