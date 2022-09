O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1, 15.ª ronda da temporada, e aumentou a vantagem no Mundial de pilotos.

Verstappen cortou a meta com 4,071 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o britânico George Russell (Mercedes), e 10,929 sobre o terceiro, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Esta foi a 10.ª vitória da temporada para Verstappen, 30.ª da carreira, quarta consecutiva, que lhe vale 310 pontos no campeonato e 109 de vantagem sobre o segundo classificado, Charles Leclerc.

