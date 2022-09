Pela primeira em duas décadas, a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebolista vai arrancar sem a presença do português Cristiano Ronaldo, que durante 20 anos ganhou o estatuto de ‘senhor Champions’.

Com a continuidade no Manchester United, aos 37 anos (completa 38 em fevereiro do próximo ano), Ronaldo poderá ter dito adeus, ou talvez só um ‘ate já’, à maior competição de clubes europeus, após ter sido o meu maior protagonista, em conjunto com o argentino Lionel Messi, desde praticamente o inicio do século.

É preciso recuar até 2002/03 para encontrar uma edição da ‘Champions’ sem a presença do português, embora nessa temporada tenha disputado as pré-eliminatórias ainda ao serviço do Sporting.

Para qualquer adepto de futebol, seja apoiante e fã de Ronaldo ou mais ‘pró-Messi’, será estranho iniciar ou ouvir pela primeira vez esta época o já lendário hino da ‘Champions’ sabendo que Cristiano Ronaldo não estará em nenhuma das 32 equipas que vão entrar em campo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aliás, há gerações de adeptos, hoje com 15, 20, 30 anos de idade, que nem sabem o que é ter uma edição da Liga dos Campeões sem Ronaldo em campo, no que será certamente uma sensação muito estranha para os milhões que seguem a competição todos anos.

Foram, ou são para já, 183 jogos e 140 golos, números que colocam Ronaldo como o jogador com mais aparições e mais tentos na história da ‘Champions’, além dos cinco troféus conquistados, quatro com o Real Madrid e um com o Manchester United (2007/08 com os ‘red devils’ e 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 com os espanhóis).

Quando aos golos são 21 com o Manchester United, 105 com o Real Madrid e 14 com Juventus, equipa com que não conseguiu conquistar a sua tão ambicionada, e que seria histórica, sexta ‘Champions’.

Mas os recordes do português não ficam por aqui, já que, em 2013/14, fez 17 golos e tornou-se no melhor marcador de sempre numa única temporada, assim como é o futebolista que mais tentos assinou na fase a eliminar (67), com 35 equipas a saberem pelo menos uma vez o que é sofrer um golo de Ronaldo.

Ao todo, Ronaldo tem um ‘poker’ e oito ‘hat-tricks’ em jogos da ‘Champions’, bem como é o único jogador a marcar em todos os jogos da fase de grupos na mesma época.

Tudo começou em outubro de 2003, com 18 anos e 238 dias, com uma derrota com Manchester United em Estugarda (2-1), mas foi preciso esperar quase quatro anos e 26 jogos para assinar o seu primeiro golo, e logo um ‘bis’ no mesmo jogo, na goleada dos ingleses sobre a Roma (7-1) em Old Trafford.

O futuro é sempre incerto e o regresso de Ronaldo à ‘Champions’ poderá acontecer antes de ‘pendurar as botas’, mas, para já, os ‘livros’ indicam que o seu último golo dos 140 foi frente ao Villarreal em 23 de novembro de 2021 e o último jogo aconteceu em 15 de março deste ano, em Old Trafford, na eliminação com o Atlético de Madrid nos oitavos de final.