Há vários motivos para associar uma moto a um dos carros mais respeitados do mercado, como esta Streetfighter V4 Lamborghini, que usa e abusa da fibra de carbono para reduzir o peso e elevar a sofisticação e o design. Para começar, esta Ducati é uma versão especial da Streetfighter V4, uma naked – por não usufruir de uma carenagem total – de que apenas vão ser produzidos 630 exemplares, obviamente numerados, comercializados por 68.500€ (antes de impostos).

Mas se esta Streetfighter V4 Lamborghini não se revelar à altura do motociclista, este pode sempre despender mais 5000€ e encomendar a versão Speciale Clienti, de que apenas vão ser fabricadas 63 unidades, propostas por 83.000€ (cada). É um valor elevado, mas substancialmente inferior ao exigido por um Lamborghini de quatro rodas, pelo que irá certamente interessar aos clientes mais fiéis de ambas as marcas, uma vez que só está acessível a quem seja proprietário de um Lamborghini.

Se a estética é deliciosa, o que se torna mais evidente devido à decoração em Verde Citrea e Arancio Dac, o potencial comprador vai com certeza fixar-se nos detalhes, dos amortecedores Öhlins aos travões Brembo, passando pelo escape Akrapovic em titânio. Mas o que verdadeiramente enche o olho é o motor V4 com 1103 cc que, ao debitar 211 cv, consegue ser simultaneamente compacto, estreito e potente. E como se todos estes argumentos não bastassem, confere ainda à moto a sonoridade típica da Ducati.

Muitos dos elementos de design, como as grelhas para entrada e saída do ar para refrigeração, parecem ter sido herdados do Lamborghini Huracán STO, o mais emblemático dos superdesportivos italianos equipado com o impressionante 5.2 V10 com 640 cv.

A Ducati Streetfighter V4 Lamborghini começará a ser entregue a clientes a partir de Maio, em alguns mercados como o norte-americano, com as Speciale Clienti a surgirem pouco depois.