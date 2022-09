Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Um sacerdote não pode continuar a ser sacerdote se for um abusador”, disse o Papa Francisco em entrevista à TVI. “Não pode. Porque é um doente ou um criminoso, não sei”, enfatizou, para depois garantir que, em relação aos casos de abusos na Igreja Católica, tem de ser imposta uma política de “tolerância zero”.

Recorde-se que, tal como o Observador noticiou no final de julho, o atual cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores relativa a um sacerdote do Patriarcado e chegou a encontrar-se pessoalmente com a vítima, mas não só não comunicou o caso às autoridades civis como manteve o padre no ativo, com funções de capelania. Também com o conhecimento de D. Manuel Clemente, o padre em causa continuou, depois de a denúncia ser conhecida, a gerir uma associação privada onde acolhe famílias, jovens e crianças.

“O abuso de homens e mulheres da Igreja — abuso de autoridade, abuso de poder e abuso sexual — é uma monstruosidade”, disse ainda o Papa Francisco em entrevista ao canal português. “Não nego os abusos, mesmo que fosse um só, é monstruoso”, reconheceu, citando um estudo que diz que 3% dos abusos sexuais acontecem no contexto da Igreja, para a seguir recusar a ideia de que o celibato imposto nas regras do catolicismo possa de alguma forma potenciar este tipo de comportamentos.

“Não tem nada a ver com a imposição do celibato a padres e freiras”, garantiu o argentino, de 85 anos. “O abuso é uma coisa destrutiva. Humanamente diabólica. Porque nas famílias não há celibato e também ocorre”, disse, adjetivando assim os casos de abusos de menores registados nas fileiras da Igreja a que preside — e que nos últimos meses têm tido particular relevância em Portugal, com a nomeação, por parte da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), de uma Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja.

Desde janeiro e até ao final de agosto, revelou em entrevista Pedro Strecht, o pedopsiquiatra nomeado para liderar este grupo de trabalho, já foram validadas 400 denúncias. E o Papa Francisco foi oficialmente posto ao corrente delas, se não antes, pelo menos na reunião que teve a 5 de agosto com o cardeal-patriarca de Lisboa, no Vaticano, noticiou também na altura o Observador.

A conversa entre o Papa Francisco e a jornalista Maria João Avillez foi gravada no Vaticano a 11 de agosto e vai ser emitida em duas partes, este domingo e segunda-feira — sendo que a primeira parte da conversa foi dedicada quase em exclusivo à questão dos abusos na igreja.

Para além disso, o Papa falou ainda sobre a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em agosto de 2023, justamente em Portugal. “O Papa vai lá estar”, disse entre risos, repetindo uma piada que já várias vezes fez, sobre a sua longevidade ao leme da Igreja Católica. “Ou vai o Francisco ou o João XXIV.”

Questionado diretamente sobre o tema dos abusos sexuais de menores e sobre se este evento em Portugal poderá ser um momento de reconciliação, o Papa respondeu assim: “O que acentua as dificuldades é a distância. Quando as distâncias se encurtam e as pessoas se aproximam, há diálogo. Há discussões, talvez, mas não importa. Há diálogo. E aí podemos construir uma reconciliação”.

Em jeito de antevisão, este domingo, Maria João Avillez escreveu um artigo para o Observador em que recordou como tudo aconteceu, desde o dia quente de julho em que recebeu o telefonema a dizer-lhe que o pedido de entrevista que tinha remetido ao Vaticano tinha sido aceite e a “tarde escaldante” em que, na Casa de Santa Marta, se sentou diante do líder máximo da Igreja Católica para conversar.

Inicialmente, contou a jornalista, o Papa disse-lhe que tinha uma hora para lhe dispensar. No final, acabou por não prestar atenção ao relógio e por deixar a entrevista prolongar-se.