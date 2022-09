O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi este domingo 11.º classificado no Grande Prémio de San Marino de MotoGP, 14.ª ronda do Mundial de Velocidade em motociclismo, depois de cumprir uma penalização na última volta.

O piloto luso concluiu as 27 voltas ao traçado Marco Simoncelli a 23,685 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o compatriota Enea Bastianini (Ducati) em cima do risco de meta, por 0,034 segundos, e o espanhol Maverick Viñales (Aprilia), que foi terceiro, por 4,212. Esta é a quarta vitória consecutiva para o piloto italiano Francesco Bagnaia.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha) foi quinto, mas mantém a liderança do campeonato, com 211 pontos.