A ARS do Norte terá de pagar uma indemnização de 150 mil euros mais juros de mora a um utente do antigo Hospital de São Marcos, de Braga, avança o Jornal de Notícias. A decisão é do Supremo Tribunal Administrativo e já transitou em julgado, logo é definitiva.

Os factos em questão remontam a 2005 quando Alfredo Martins Ferreira, hoje com 54 anos, perdeu as duas pernas devido a erros de diagnóstico e à falta de equipamento e de recursos humanos. O utente queixava-se de dores lancinantes nas pernas. Os médicos que o atenderam diagnosticaram-lhe problemas musculares mas, na realidade, Alfredo Ferreira padecia de aneurisma da aorta abdominal.

Estas eram as alegações do queixoso que as sucessivas instâncias da jurisdição administrativa deram como provadas num processo que se arrastou nos tribunais durante 17 anos.

A ação envolvia ainda três médicos que tinham tido contacto com o utente mas o Supremo Tribunal Administrativo não deu como provado que tenham agido com negligência.

