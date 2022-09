Os “b-boys” russos Nord Diamond e Gera e a “b-girl” chinesa 671 foram os vencedores individuais na World Battle 2022, no Porto, enquanto a crew portuguesa The Beasts venceu na categoria “Top Styles”, anunciou esta segunda-feira a organização.

Na categoria de equipas de breaking “5 para 5” a crew (equipa) vencedora foi a russa All For One.

Atletas de breaking russos, ucranianos, polacos, chineses, japoneses, turcos, iranianos, vietnamitas, franceses, portugueses, italianos e brasileiros encheram na tarde e noite de domingo transato o palco do Coliseu do Porto para participarem na World Battle 2022, uma das maiores competições da modalidade que vai estrear-se nos Jogos Olímpicos Paris2024.

A Wold Battle 2022, uma das maiores competições de breaking, decorreu ente quinta-feira e domingo no Porto, e teve a participação de mais de meio milhar de atletas, de mais de 50 nacionalidades, com a participação portuguesa de mais de 30 atletas.