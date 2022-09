Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“É muito bom estar de volta ao Reino Unido”. Com um conjunto vermelho e de cabelo apanhado, foi assim que Meghan Markle iniciou o discursou na abertura do One Young World Summit, no Bridgewater Hall, em Manchester. Foi aqui que decorreu o evento anual no qual marcou presença com o príncipe Harry e que reúne jovens lideres de todo o mundo com o propósito de consciencializar e discutir sobre mudanças sociais. Assinalou-se, assim, esta segunda-feira, 5 de setembro, a primeira vez que duquesa de Sussex voltou a falar aos britânicos, desde o polémico Megxit, no início de 2020.

Esperava-se um discurso em torno da igualdade de género. Mas, talvez por estar perante uma plateia com perto de dois mil jovens, delegados daquela organização, Meghan centrou parte considerável do discurso no poder da juventude. “Vocês são o futuro, mas gostaria de acrescentar que também são o presente“, disse. “São os que conduzem as mudanças positivas e necessárias, em todo o globo, agora, neste preciso momento. E por isso sinto-me tão grata por estar na vossa companhia hoje”.

A duquesa de Sussex lembrou o que sentiu quando, em 2014, foi convidada para ser uma das delegadas do One Young World: não queria acreditar — afinal, destacou, era “apenas a rapariga do ‘Suits’ [série da qual fazia parte do elenco]”, quando se viu rodeada de “líderes mundiais, humanitários, primeiros-ministros, ativistas pelos quais tinha um profundo respeito e admiração.”

Meghan confessou que duvidava de si própria e que estava nervosa: “A verdade é que não tinha a certeza sobre se pertencia. Duvidava de mim e questionava se era boa o suficiente para lá estar e sobre o meu papel no mundo”, confessou. “Viram em mim, como eu vejo em vocês, o presente e o futuro.” No discurso, a duquesa de Sussex lembrou uma mulher da Eritreia com quem trabalhou no âmbito da sua colaboração com a organização de jovens líderes: “Ela tinha fugido do seu país, a fugir com balas a serem disparadas a cima da sua cabeça. Ainda me lembro muito bem”, disse.

O One Young World Summit faz parte da sua vida, antes do príncipe Harry, lembrou. Em 2019, quando voltou a participar num evento da organização, era uma mulher diferente daquela que tinha marcado presença nas cimeiras de 2014 e em 2016. A vida tinha “mudado significativamente”: “Estava casada e era mãe”, disse. “Estou muito entusiasmada pelo facto de o meu marido poder estar comigo aqui, neste momento, e por ter a oportunidade de ver e testemunhar em primeira mão o meu respeito por esta organização e por tudo aquilo que providencia e conquista.”

No final do evento, Meghan Markle abraçou Halima Aden, modelo americana nascida na Somália. O casal seguiu para Londres da mesma forma como chegou a Manchester: de comboio — mas sempre rodados por um “anel de aço“.

O evento, apresentado por Jenny Ryan, contou com a presença de delegados de 202 países e territórios. Antes do discurso da duquesa, Kate Robertson e David Jamis, fundadores do One Young Group World, subiam ao palco para falar sobre o impacto da pandemia Covid-19 e das alterações climáticas na saúde mental dos jovens. Seguiu-se Andy Burnham, autarca de Manchester.

A presença da duquesa de Sussex na conferência One Young World Summit faz parte do conjunto de eventos de solidariedade em que Meghan e Harry vão participar nesta espécie de mini tour pela Europa. Na terça-feira, 6 de setembro, vão fazer um desvio a Dusseldorf, na Alemanha, para participar num evento que marca o início da contagem decrescente de um ano até à edição de 2023 dos Invictus Games, competição desportiva criada pelo príncipe Harry para apoiar pessoal veteranos das forças armadas e feridos de guerra. O casal segue depois para Londres, onde vai marcar presença no WellChild Awards, a 8 de setembro. Harry, patrono desta instituição desde 2007, vai discursar, com o objetivo de ajudar crianças e jovens com problemas de saúde a passarem do hospital para casa com as respetivas famílias.