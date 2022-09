Em atualização

Um forte terramoto sacudiu esta segunda-feira parte de Sichuan, uma província do sudoeste da China frequentemente abalada por sismos. Para já, não é claro se o abalo fez vítimas, uma vez que as informações dos meios estatais chineses se contradizem: se alguns dizem que não há registo de danos, outros falam em sete mortos confirmados.

Segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, o terramoto de 6,8 de magnitude na escala de Richter sacudiu a vila de Luding, às 12h52 na China (05h52 em Lisboa). É também a mesma agência que refere que não há danos ou mortos conhecidos. No entanto, a televisão estatal CCTV, citada pela Associated Press, fala em nove mortos confirmados pelas autoridades e várias derrocadas e casas danificadas, em consequência do abalo.

Nesta altura, sabe-se que o epicentro ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Medições preliminares feitas por agências diferentes diferem ligeiramente, sendo que terramotos com pouca profundidade tendem a causar mais danos.

A província de Sichuan, que faz fronteira com o planalto tibetano, onde as placas tectónicas se encontram, é regularmente atingida por terramotos. Dois sismos em junho causaram pelo menos quatro mortos.

O terramoto mais mortal da China nos últimos anos, de magnitude 7,9, ocorreu em 2008, e matou quase 90 mil pessoas, também em Sichuan.

O abalo sísmico devastou cidades, escolas e comunidades rurais fora da capital provincial de Chengdu, levando a um esforço de reconstrução com materiais mais resistentes.

O epicentro do terremoto está numa área montanhosa a cerca de 200 quilómetros a sudoeste de Chengdu, onde o terramoto também foi sentido.