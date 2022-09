Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Harry e Meghan estão de regresso ao Reino Unido para participarem em eventos de solidariedade e serão as próprias instituições a garantir apertadas medidas de segurança para receber os duques. A presença de ambos é esperada esta segunda-feira, na conferência One Young World, em Manchester, e na próxima quinta-feira, nos prémios WellChild, em Londres. As organizações de ambos os eventos estão a operar sob um “anel de aço”, descreve o Telegraph.

Em causa estão questões com segurança que têm sido alvo de alguma polémica nos últimos meses, porque os Sussex perderam o direito a proteção policial financiada pelos contribuintes quando deixaram a família real. Segundo o meio de comunicação social britânico, o duque terá dito que foi perseguido por fotógrafos nos prémios de solidariedade, em 2021. Embora o incidente não tenha servido para apontar o dedo à organização, foi sim usado para argumentar sobre a necessidade de proteção dos duques durante as suas visitas ao país.

Harry e Meghan chegaram ao Reino Unido no sábado de manhã e estarão instalados em Frogmpre Cottage, a casa na propriedade do Castelo de Windsor onde viveram durante algum tempo. Segundo o Daily Mail, o príncipe Carlos convidou os duques a ficarem instalados na sua casa de férias na propriedade do Castelo de Balmoral, na Escócia, mas estes recusaram. É por lá, que tanto o herdeiro como a rainha se encontram neste momento, em férias. Antes de o casal viajar para o Reino Unido, o príncipe de Gales garantiu-lhes que são “sempre bem-vindos” na sua casa, disse uma fonte do palácio citada pelo jornal.

Os duques de Sussex estão instalados na mesma propriedade onde agora vivem os duques de Cambridge. Mas os irmãos não se encontraram. O píncipe William sente que, até o livro de memórias de Harry ser lançado, não pode confiar que o irmão não revelará as suas conversas, escreve o The Sun.

Esta viagem dos Sussex à Europa será curta e passará pelas cidades de Londres e Manchester e também por Dusseldorf, já na Alemanha.

Esta segunda-feira, 5 de setembro, Harry e Meghan vão estar presentes no One Young World Summit, na cidade de Manchester, onde a duquesa fará um discurso na cerimónia de abertura do evento, sobre igualdade de género. Será o seu primeiro discurso perante os britânicos, pela primeira vez desde que os duques deixaram a família real, o famoso Megxit. Esta aparição acontece uma semana depois da publicação da entrevista da duquesa à revista The Cut.

Esta terça-feira, dia 6 de setembro, vão fazer um desvio à Alemanha para participar num evento que marca o início da contagem decrescente de um ano até aos próximos Invictus Games. A edição de 2023 da competição desportiva criada pelo príncipe Harry para pessoal das forças armadas, veteranos e feridos de guerra, terá lugar em Dusseldorf.

De novo no Reino Unido, Harry e Meghan vão marcar presença nos WellChild Awards em Londres a 8 de setembro, onde será o duque a discursar, uma vez que é patrono da instituição desde 2007. O objetivo é ajudar crianças e jovens com sérios problemas de saúde a passarem do hospital para casa com as respetivas famílias.