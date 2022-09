O presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, discordou esta segunda-feira da utilização dos “lucros extraordinários” das empresas de energia para reduzir a fatura dos consumidores, como foi anunciado no domingo pelo governo alemão.

João Cotrim Figueiredo considerou que “sempre que um Estado decide tributar aquilo que se considera lucros extraordinários, algo extraordinariamente difícil de definir, fica imediatamente aberto a ter que apoiar empresas que tenham prejuízos extraordinários, que é outro conceito difícil de definir”.

Um liberal não pode estar de ânimo leve a admitir que haja interferências no mercado, quer quando as coisas correm inesperadamente bem às empresas, quer quando correm inesperadamente mal”, declarou João Cotrim Figueiredo, à margem de uma visita que realizou à Nelo, empresa de caiaques e canoas de alto desempenho, localizada em Vila do Conde (Porto).