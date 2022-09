Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu Gustavo Arnal, diretor financeiro da empresa norte-americana Bed, Bath & Beyond, a confirmação chegou da própria firma de produtos domésticos.

O óbito do venezuelano de 52 anos — que está a ser investigado como um possível suicídio — acontece durante uma crise interna da companhia que vai encerrar de 150 lojas e o despedimento de 20% dos funcionários.

A mensagem foi deixada no site da empresa por Harriet Edelman, Presidente do Conselho de Administração que pediu que o luto da família fosse respeitado.

Desejo as maiores condolências a toda a família do Gustavo. Será lembrado por todos que trabalharam como ele pela sua liderança, talento e administração da nossa empresa. Estou orgulhoso de dizer que fui seu colega, e deixará muitas saudades a todos nós na Bed Bath & Beyond e todos que tiveram o prazer de o conhecer. O nosso objetivo é apoiar a sua família e equipa, o nosso pensamento está com eles durante este momento difícil. Juntem-se a nós e respeitem o luto da família”, pode ler-se na nota da Bed Bath & Beyond

O jornal espanhol El País conta que a Polícia de Nova Iorque suspeita que Arnal tenha caído do 18º andar, na torre de 50 andares da icónica Rua Leonard, 56, no estado de Manhattan — local onde residia. Não deixou qualquer mensagem de despedida à mulher.

A 23 de agosto, foi interposta uma ação coletiva por parte da empresa ao diretor financeiro com acusações de fraude, aproveitamento de informação privilegiada e deslealdade com a administração. Numa nota divulgada pela companhia norte-americana pode ler-se que as investigações decorrem, mas que os argumentos utilizados são infundados.

Sabe-se ainda que as ações da empresa caíram em 65% em 2021, tendo subido em 600% durante este mês de agosto. Nesse momento, Arnal vendeu as ações que tinha por 1,4 milhões de dólares.