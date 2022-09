Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Filho e neto de maestros do Teatro Municipal de São Paulo, Fabio Mechetti dificilmente seguiria outro caminho que não a música. O maestro com 65 anos vive há 40 nos Estados Unidos da América, foi lá que desenvolveu grande parte da sua carreira, dirigindo várias orquestras espalhadas pelo mundo, até que em 2008 recebeu um convite irrecusável: criar uma orquestra no estado de Minas Gerais. “Era uma oportunidade única construir um projeto do zero de uma maneira profissional e muito comprometida com a qualidade”, começa por explicar ao Observador.

A primeira dificuldade? Encontrar músicos. “Comecei com sete, mas sete não fazem uma orquestra, e foi necessário fazer audições em várias partes do mundo, da Europa aos Estados Unidos, para conseguirmos chegar a um coletivo. O passo seguinte foi uni-los numa linguagem e num pensamento únicos, cada um deles tinha uma escola e uma tradição musical diferente, nos primeiros anos o trabalho foi unificar essa questão artística que é tão importante.”

Atualmente a Orquestra Filarmónica de Minas Gerais é financiada por investimentos públicos e privados, e considerada uma das instituições culturais com mais sucesso no Brasil. Em 2015 ganhou uma sala de espetáculos própria, em Belo Horizonte, realiza regularmente digressões nacionais e internacionais e conta já com vários prémios no curriculum. O Troféu JK de Cultura e Desenvolvimento de Minas Gerais (2016), o Grande Prêmio CONCERTO (2015) ou Melhor Grupo Musical Erudito pela Associação Paulista de Críticos de Artes, APCA (2010) são apenas alguns exemplos.

