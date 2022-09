As antigas salas de cinema do centro comercial Suil Park, desativadas há cerca de uma década em Santa Maria da Feira, serão transformadas num ginásio mediante 1,2 milhões de euros de investimento, revelou esta terça-feira o promotor da obra.

Em causa estão cerca de 2.000 metros quadrados no piso subterrâneo do “shopping” que, no distrito de Aveiro, foi inaugurado nos anos 2000 após uma reconversão arquitetónica que ainda esta terça-feira mantém a traça original da antiga fábrica da Suil — Sociedade União Industrial de Laticínios, no estilo construtivo próprio das grandes unidades empresariais da década de 1950.

Tendo nos grupos escolares o seu público principal, as três salas de cinema acabaram por revelar-se financeiramente insustentáveis devido à concorrência por parte de centros comerciais maiores e de plataformas de visionamento online, mas serão agora adaptadas à atividade desportiva pelo grupo Fitness Up, que já conta com 30 ginásios em várias regiões do país e este sábado chega ao Algarve, abrindo em Olhão o seu 31º estabelecimento.

Vamos ocupar os cinemas, as lojas e as áreas comuns de todo o piso -1, e nesta fase estamos a tratar do projeto para garantir que cumprimos todas as questões relacionadas com a preservação da arquitetura original do edifício, que é um requisito da Câmara Municipal para a obra”, declara à Lusa o fundador e diretor-geral do grupo Fitness Up, Hélder Marinho Ferreira.

Mesmo com essas exigências técnicas, a empreitada não deverá ter um prazo superior a seis meses, pelo que, contando que os trabalhos possam arrancar no final de 2022, o empresário espera ter o ginásio em pleno funcionamento no próximo verão. “Não vai ser uma obra mais complexa do que aquelas que já nos habituámos a fazer noutros pontos do país”, assegura.

Propondo-se criar 40 postos de trabalho, o investimento de 1,2 milhões de euros será suportado “integralmente com fundos próprios do grupo” e Hélder Marinho Ferreira espera recuperá-lo “rapidamente, se não houver outra pandemia” que obrigue a suspender a atividade do setor, como aconteceu com a Covid-19.

Para esse desempenho deverá contribuir a densidade habitacional da zona, já que, instalado na freguesia de São João de Ver, à face da Estrada Nacional 1, o ginásio ficará localizado “num meio urbano com muita população” e rodeado por bastante indústria e serviços.

Foi uma questão de oportunidade e aproveitámos, porque há ali um microclima muito vantajoso com as lojas e os escritórios do centro comercial, muita habitação e comércio em volta, grande oferta de estacionamento e uma estrada extremamente movimentada em frente”, realça Hélder Marinho Ferreira.

Em 2020 e 2021 a faturação da marca Fitness Up registou “uma quebra de 50% devido à Covid-19”, mas o empresário nota que, mesmo assim, o volume de negócios do grupo “situou-se entre os 11 e os 13 milhões de euros por ano”, sendo que as expectativas para 2022 são mais positivas.

“Apesar da pandemia, temos conseguido crescer devido à abertura dos novos ginásios e esperamos fechar 2022 com uma faturação na ordem dos 24 milhões”, adianta.

Nessas contas vai influir a receita de mais cinco ginásios que o grupo pretende inaugurar até dezembro: três no Porto, em específico na zona industrial, nas proximidades do Estádio do Bessa e junto ao Hospital São João, e os restantes em Carcavelos e no centro de Lisboa.