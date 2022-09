O Benfica iniciou esta terça-feira da pior forma a defesa do título na UEFA Youth League em futebol, ao perder por 1-0 na receção aos israelitas do Maccabi Haifa, em encontro da primeira jornada do Grupo H.

No Benfica Campus, no Seixal, um golo de Sapir Razon, aos 14 minutos, selou o desaire dos “encarnados”, que jogaram toda a segunda parte reduzidos a 10 unidades, por expulsão do central Jan Jevsenak, nos descontos da primeira metade, quando carregou o isolado Anan Khalaili.

A formação comanda por Luís Araújo dominou o encontro de início ao fim, efetuou mais de duas dezenas de remates, ganhou mais de uma dezena de cantos, esteve quase sempre na posse da bola no campo do adversário, mas teve nota zero na eficácia.

O avançado Franculino Dju ainda colocou duas vezes a bola dentro da baliza dos israelitas, mas ambas as jogadas foram invalidadas por mão na bola, sendo que a segunda, aos 76 minutos, deixou muitas dúvidas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na parte final, com equipa da Luz instalado junto à área contrária em busca da igualdade, o Maccabi Haifa quase chegou ao segundo tento, mas Éden Otachi atirou ao lado, aos 89 minutos.

Com este resultado, o Maccabi Haifa reparte a liderança do Grupo H com o Paris Saint-Germain, que superou em casa a Juventus por 5-3, no outro encontro da primeira ronda.

O Benfica conquistou em 2021/22 a UEFA Youth League, ao golear na final os austríacos do Salzburgo por 6-0, com tentos de Martim Neto, Henrique Araújo (três), Cher Ndour e Luís Semedo, depois de ser finalista vencido em 2013/14, 2016/17 e 2019/20.