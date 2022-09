Liz Truss deu o mote no seu discurso inaugural, à porta do Nº10 de Downing Street: “Estou confiante de que, juntos, conseguiremos passar pela tempestade”, disse, com as nuvens negras a ameaçar chuva atrás de si. Uma promessa ousada num Reino Unido que enfrenta uma crise económica profunda, com o aumento da inflação e o problema da energia.

Mas Truss deixou claro desde o início que a economia é uma das suas prioridades, a par da energia e do sistema de saúde (o NHS). A questão é: o que tenciona em concreto fazer a nova primeira-ministra?

