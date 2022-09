Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia

A evolução da guerra na Ucrânia pode muito bem depender do acesso que a Rússia conseguir ter, ou não, a um conjunto de chips eletrónicos que estão numa “lista de compras” noticiada pelo jornal Politico. Seis meses após a invasão da Ucrânia, as sanções impostas pelo Ocidente estão a limitar fortemente a capacidade da Rússia de adquirir as componentes eletrónicas de que necessita para sustentar o esforço de guerra – a escassez já está a levar o exército a extrair chips de frigoríficos para utilizar em armas e mísseis.

O Politico não conseguiu confirmar a proveniência da lista mas confrontou-a com fontes militares, do Ocidente, que reconheceram que a descrição dos chips de que a Rússia necessita corresponde, em traços gerais, à informação de que as agências ocidentais dispõem. A grande prioridade da Ucrânia e dos aliados ocidentais é que Vladimir Putin não consiga deitar as mãos aos componentes mais prioritários – mas o risco é que consiga obtê-los usando países intermediários, como a China.

O grave défice de chips da Rússia, que está a obrigar os militares russos a recorrer a componentes primitivos (alguns dos tempos da ex-URSS), é uma consequência das sanções que impedem as forças armadas de Putin de renovar os stocks de produtos como semicondutores, transformadores, cabos, transístores e vários outros componentes eletrónicos essenciais.

Estes são produtos que Moscovo habitualmente comprava a empresas norte-americanas, alemãs, holandesas, entre outras. Mas à medida que a Rússia se vê obrigada a um consumo maior do que poderia prever, dado o arrastar da guerra, a escassez destes componentes é considerada uma variável crucial para o “xadrez” que Putin está a jogar com o Ocidente – sobretudo porque, do lado ucraniano, as tropas de Volodymyr Zelensky continuam a receber armas e componentes vindos dos países aliados.

O próprio Governo de Kiev tem vindo a alertar a comunidade internacional para que não se ajude a Rússia a recuperar o acesso aos componentes eletrónicos de que necessita. O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, sublinhou, citado pelo Politico, que os chips estão a afirmar-se como um fator decisivo na evolução da guerra. “De acordo com as nossas informações, os russos já gastaram cerca de metade do seu arsenal”, afirmou o responsável, acrescentando que as disponibilidades de alguns componentes estão a escassear e “eles não têm qualquer forma de restabelecer estes stocks“.