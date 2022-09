A secretária de Estado da Igualdade e Migrações disse esta segunda-feira que não basta ter um Plano para a Igualdade e Não Discriminação “se cada um não for capaz de exercer esta igualdade em todas as dimensões da sua vida”.

O compromisso que Castelo Branco assume atualmente perante os seus munícipes é um compromisso ao qual se soma o compromisso do Governo. Esta segunda-feira é um dia muito importante para mim e para a secretaria de estado que tenho a honra de tutelar porque é uma oportunidade de assumir perante vós a igualdade em todas as dimensões”, afirmou Isabel Almeida Rodrigues.

A governante falava em Castelo Branco, onde se deslocou para presidir à cerimónia de apresentação do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do município local.

Não basta estar consagrado na Constituição, não bastam as estratégias ou os planos se cada um de nós não for capaz de exercer esta igualdade em todas as dimensões da sua vida, esses planos valerão muito pouco”, sublinhou.