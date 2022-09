Um professor foi suspenso e detido na Irlanda por desrespeito a um tribunal, após ter violado uma ordem judicial que o impedia de se aproximar da escola onde lecionava. A medida foi-lhe imposta depois de se ter recusado a usar os pronomes adequados para se referir a uma aluna transgénero.

No final de agosto, Enoch Burke, professor de história e alemão na Wilson’s Hospital School, em Westmeath, foi colocado em licença administrativa enquanto decorria um processo disciplinar, refere o The Telegraph. O professor, um cristão evangélico, recusara cumprir as indicações do diretor da instituição sobre o tratamento de uma estudante transgénero.

No entanto, Burke não cumpriu a decisão e dirigiu-se à escola, onde se sentava numa sala de aulas vazia, declarando estar lá para trabalhar. Perante esta atitude, os advogados do estabelecimento de ensino viram-se forçados a pedir a intervenção das autoridades judiciais e o professor foi levado a tribunal para responder pelo incumprimento.

Perante o tribunal, Burke referiu que a sua “consciência” não o permitia “chamar um rapaz de rapariga”. “Transgenderismo é contra a minha crença cristã. É contrário às escrituras, contrário ao ethos da igreja da Irlanda e da minha escola”, afirmou Burke perante o tribunal.

O juiz determinou a detenção do professor, que considerou “insanidade” ser preso por escolher não abdicar das suas crenças.