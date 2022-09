A Rússia está a queimar o gás natural que deveria ir para a Europa, confirmou esta terça-feira a comissária europeia para a Energia, Kadri Simson.

Numa visita à Indonésia, Kadri Simson explicou, citada pela AFP, que a Rússia o faz porque não tem capacidade para armazenar mais gás natural, após por ter cortado o fornecimento à União Europeia.

“Os nossos satélites registam que se está a queimar o gás natural e isso é muito poluente”, indicou Kadri Simson, que apontou que a Rússia não tem “outros gasodutos alternativos para outras regiões do mundo” a não ser na Europa. “O seu armazenamento subterrâneo de gás está cheio”, afirmou a comissária.

Estas declarações surgem no dia em que a Gazprom ameaçou a Europa, com um vídeo, a dizer que o “inverno seria longo”, na sequência de não se ter reatado o fornecimento de gás natural russo através do gasoduto Nord Stream 1, no sábado passado, como se esperava.