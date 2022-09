Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia em que o último reator da central nuclear de Zaporíjia em funcionamento foi desligado, o Presidente da Ucrânia voltou a sublinhar que a situação está a um passo de um “desastre radioativo”. As declarações de Zelensky surgem um dia antes de um equipa da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) apresentar os resultados da missão que realizou nas instalações.

“Considero que o facto de a Rússia estar a fazer isto agora, na véspera das conclusões da AIEA, muito eloquente”, afirmou no discurso diário. Para o chefe de Estado, os bombardeamentos na central significam que o “Estado terrorista” não está preocupado com o que a agência nuclear tem a dizer, nem se importa com as decisões da comunidade internacional.

A Rússia só está interessada em continuar a piorar a situação durante o máximo de tempo possível.”

O líder ucraniano destacou que, até as forças russas terem ocupado, em março, a maior central nuclear da Europa, não existia ameaça de um desastre radioativa. “Assim que a Rússia entrou, o pior cenário imaginável tornou-se imediatamente possível”, reforçou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O líder ucraniano considera que a solução passa por um reforço das sanções e pelo reconhecimento da Rússia como um Estado terrorista.

A situação à volta da central continua a estar entre as preocupações da comunidade internacional, devido aos recentes ataques nos quais Moscovo e Kiev trocam acusações. Perante o aumento das tensões, a AIEA enviou uma delegação chefiada pelo diretor-geral, Rafael Grossi, para analisar as instalações. A agência vai manter uma presença permanente na central nuclear de Zaporijia, com dois especialistas nas instalações.