Não é por Portugal ser pobrezinho em termos de cinema fantástico e de terror, que não se pode tentar fazer um livro a recensear os raros filmes deste género feitos até agora. Daí que o lançamento de “O Quarto Perdido do MOTELX — Os Filmes do Terror Português (1911-2006)”, seja um dos destaques óbvios da edição deste ano do MOTELX — Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, a número 16, que abre hoje, terça-feira, e encerra no dia 12, tendo lugar no Cinema São Jorge na Cinemateca, com todas as secções competitivas e não-competitivas já conhecidas: da Serviço de Quarto à Méliès d’Argent-Melhor Longa-Metragem Europeia e à Lobo Mau para as famílias, mais os eventos paralelos.

Este ano, entre outros, haverá uma homenagem a Paulo Branco na Secção Quarto Perdido, ou uma sessão especial com o filme mudo “Os Crimes de Diogo Alves,” de João Tavares (1911), acompanhada por uma partitura original de Bernardo Sassetti, executada ao vivo pelo Combo da Escola Superior de Música de Lisboa, sob a direcção do Prof. Desidério Lázaro. Seleccionámos sete filmes muito diversos da programação deste ano, incluindo uma animação portuguesa e um documentário.

Terror iraniano: “Holy Spider”

De Ali Abbasi

