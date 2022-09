Já se ouve o hino lá ao fundo: é o regresso da Liga dos Campeões para FC Porto e Sporting. E logo com dois desafios difíceis: o campeão nacional vai jogar a Madrid, ao campo do Atlético, onde não ganhou na época passada. Haverá vingança? Já o Sporting, que quer voltar aos oitavos-de-final, viaja até à tradicionalmente difícil Alemanha, contra um Frankfurt que é campeão da Liga Europa. São dois jogos de muito futebol e que pode acompanhar aqui, em direto, na Rádio Observador.

A Emissão Especial Desporto começa às 17h30, para acompanhar primeiro o Eintracht Frankfurt x Sporting: no relato vão estar os jornalistas Miguel Cordeiro e Diogo Varela; no comentário e análise ao jogo, junta-se Gabriel Alves; a roer as unhas de cachecol verde-e-branco ao pescoço, vai estar o adepto do Sporting e autor do podcast Sporting160, João Castro.

Já mais tarde, a partir das 19h30,viramos o foco para o Wanda Metropolitano, para o Atlético de Madrid x FC Porto: no relato vai ter a voz do jornalista André Maia; na análise vai estar o treinador João Pedro Valente; e na bancada virtual, junta-se a nós o adepto do FC Porto Luís Pinto Coelho.

Ambos os jogos vão ter o acompanhamento do nosso audio-árbitro Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta, que vai analisar cada lance dos dois jogos. E no final de cada jogo, não perca: há A Força da Técnica e a Técnica da Força, com Gabriel Alves, primeiro, com a análise completa do Frankfurt x Sporting; e depois do Atlético x FC Porto dissecamos o jogo no Relatório de Jogo, com João Pedro Valente.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android).