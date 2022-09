O Japão aumentou, a partir desta quarta-feira, para 50 mil a quota de entradas diárias e passou a permitir que turistas estrangeiros entrem no país sem serem acompanhados por um guia.

O alívio das restrições tem como objetivo impulsionar o turismo internacional, que ainda requer a intermediação de uma agência de viagens e um visto.

“Com a medida deste dia, esperamos que o Japão possa participar em intercâmbios internacionais, e mantemos a ideia de continuar a procurar um equilíbrio entre medidas preventivas e atividades socioeconómicas”, disse o porta-voz do Governo japonês Hirokazu Matsuno numa conferência de imprensa.

Matsuno disse também que o Governo japonês adaptará estas medidas de acordo com a situação de Covid-19 no estrangeiro e no país.

Desde Junho, o Japão tem permitido a entrada de turistas estrangeiros em excursões organizadas em grupo, supervisionadas por um guia, como parte das 20 mil entradas diárias autorizadas, mas a partir de agora não será necessário ser acompanhado ou reservar uma excursão específica, embora seja necessário apresentar previamente um plano de viagem.

Uma agência de viagens mediadora continuará a ser obrigada a organizar a visita e a obter um documento necessário para o processamento do visto, embora não tenha sido especificado quais os critérios específicos que irão determinar a viabilidade deste tipo de turismo.

Também a partir deste dia, as pessoas com pelo menos três doses de vacina contra a Covid-19 não terão de apresentar um certificado de teste negativo nas 72 horas anteriores ao embarque para o Japão.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou na véspera que também irá encurtar o período de isolamento, de dez para sete dias, a partir do momento em que a pessoa começa a ter sintomas, a fim de permitir que os trabalhadores regressem aos empregos mais rapidamente.

As rigorosas medidas fronteiriças do Japão são o principal fator que dissuade os turistas de viajar para o arquipélago. Em 2019, antes do surto pandémico, o Japão recebeu 31,9 milhões de turistas. Em 2021, o número foi de 246 mil, segundo dados do Gabinete Nacional de Turismo.