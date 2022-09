Depois de na terça-feira à noite Marcelo Rebelo de Sousa se ter encontrado com o homólogo brasileiro, aproveitando para lhe contar a vida de D.Pedro, o chefe de Estado português vai esta quarta-feira assistir ao lado de Jair Bolsonaro ao desfile cívico-militar do 7 de Setembro, data em que o Brasil assinala a sua independência.

A reunião bilateral de 20 minutos com o Presidente brasileiro que decorreu no Palácio Itamaraty, em Brasília, “correu muito bem, à medida dos 200 anos de História do Brasil”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas. E não se falou da campanha para as eleições presidenciais do Brasil, mas sim de história.

“Eu aproveitei para contar a história de D. Pedro, a vida de D. Pedro. Isso foi um grande ponto de partida”, declarou à imprensa.

O Presidente português referiu ter contado a Bolsonaro que D. Pedro, “com menos de 35 anos tinha nascido e morrido no mesmo quarto do Palácio de Queluz, atravessado o Atlântico mais de uma vez, sido imperador do Brasil, sido rei de Portugal, vencido uma guerra civil e depois, com o trono nas mãos de sua filha, morrendo de tuberculose, logo a seguir a essa vitória”.

Aliás, depois da reunião com Bolsonaro, o Presidente português visitou no Itamaraty o espaço onde está exposto o coração de D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, conservado em formol e guardado numa cápsula de vidro, que foi trazido de Portugal para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, no encontro com o chefe de Estado brasileiro falou-se sobre “como o Brasil se foi afirmando ao longo dos 200 anos e a projeção hoje”.

“E falei obviamente, tinha de falar, do peso dos brasileiros em Portugal, que vão a caminho dos 250 mil — o que, para 10 milhões de habitantes, é um peso muito apreciável”, acrescentou.

Já antes de se reunir com Bolsonaro, Marcelo Rebelo de Sousa tinha elogiado a relação entre Portugal e o Brasil: “É sempre excecional”, disse.

O encontro entre os dois chefes de Estado, que estava marcado para as 18h30 locais (22h30 em Lisboa) começou com cerca de uma hora de atraso.

Jair Bolsonaro só chegou ao Palácio Itamaraty pelas 18h50 locais e antes de Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os outros dois chefes de Estado de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) presentes em Brasília para estas comemorações do07 de setembro, Umaro Sissoco Embaló, da Guiné-Bissau, e José Maria Neves, de Cabo Verde.

Estiveram também neste encontro bilateral, da parte portuguesa, o secretário de Estado da Cooperação e dos Negócios Estrangeiros, Francisco André, o chefe da Casa Militar do Presidente da República, o vice-almirante Luís Sousa Pereira, a secretária do Conselho de Estado, Rita Magalhães Collaço, e o embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos.

O Presidente do Brasil esteve acompanhado pelo seu ministro das Relações Exteriores, Carlos França, pelos secretários de Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha, e para a Europa, África e Oriente Médio, Kenneth Nobrega, e pelo embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro.

Marcelo assiste esta quarta-feira ao desfile do 7 de Setembro com Bolsonaro em Brasília

Esta quarta-feira, o programa do Presidente português começa com um desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios e termina com um jantar oferecido pelo presidente do Senado Federal brasileiro, Rodrigo Pacheco.

Pelo meio, Marcelo Rebelo de Sousa irá oferecer um jantar aos representantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) presentes na capital brasileira e terá um encontro com a comunidade portuguesa.

Cabo Verde e Guiné-Bissau são os outros dois países representados nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil pelos respetivos chefes de Estado, José Maria Neves e Umaro Sissoco Embaló.

No almoço oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa também deverão estar, entre outros, o ministro da Presidência de Moçambique para os Assuntos da Casa Civil, Constantino Alberto Bacela, o secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto França.

Na quinta-feira, haverá uma sessão solene no Congresso Nacional, em que Marcelo Rebelo de Sousa irá discursar e na qual também estará Augusto Santos Silva.

O programa do Presidente português no Brasil termina com uma receção à comunidade portuguesa no Navio Escola Sagres, no Rio de Janeiro, na sexta-feira.

Augusto Santos Silva, a segunda figura do Estado português, estará igualmente em Brasília para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, a convite do presidente do Senado Federal brasileiro, Rodrigo Pacheco.

O Presidente da República esteve no Brasil há dois meses, entre 2 e 4 de julho, para assinalar o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, no Rio de Janeiro, e para a inauguração da Bienal do Livro de São Paulo, que teve Portugal como país homenageado.