Paulo Futre jogou no FC Porto entre 1984 e 1987 e no Atl. Madrid entre 1987 e 1993, regressando depois aos espanhóis na temporada 1997/98. Esta quarta-feira, no encontro entre as duas equipas na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o antigo internacional português foi convidado de honra no Wanda Metropolitano e teve mesmo uma homenagem antes do apito inicial.

Futre, que minutos antes já tinha reencontrado Pinto da Costa no relvado, acenou à multidão e não escondeu as lágrimas. Veja as imagens.