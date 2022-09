O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu, esta terça-feira, à decisão de Comissão Europeia de dificultar a emissão de vistos aos cidadãos russos. Apesar de ressalvar que não é uma “proibição total”, o chefe de Estado indicou que já “responsabiliza moralmente o Estado agressor”.

No seu discurso diário, o Presidente ucraniano afirmou que é “absolutamente inaceitável” que a Europa “seja usada para turismo daqueles que em casa, na Rússia, não só apoiam a divisão do continente, como também trabalham” para esse fim. “Temos de levar a sério que os propagandistas russos mentem diariamente sobre a Europa. Humilham a Europa. E ao mesmo tempo estão na Europa. Algo absurdo que tem de se parar imediatamente.”

Além disso, Volodymyr Zelensky lembrou que se trata de uma questão de “segurança”. “A Rússia já enviou assassinos para a Europa disfarçados de turistas. Já chega. A Europa não é um local para os assassinos russos e seus apoiantes passearem”, disse.

Sobre o relatório da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), o chefe de Estado ucraniano saudou o facto do documento “notar a presença de equipamento militar no território da central nuclear de Zaporíjia, de frisar a pressão nos especialistas nucleares [ucranianos] e fazer referência à ocupação militar da Rússia”. “Isso é bom.”

Já sobre a proposta de criar uma zona de proteção na central nuclear, Volodymyr Zelensky sinalizou que é preciso “olhar para o conteúdo do instrumento”. “Se o conteúdo desta proposta passar por desmilitarizar o território da central nuclear — e isso é lógico, já que foi a presença militar russa que levou Zaporíjia perto de um desastre nuclear — então podemos apoiar essa zona desmilitarizada”, sustentou.

O Presidente ucraniano também acusou a Rússia de ter colocado o mundo “perto de um desastre nuclear”. Diante do ocorrido, o mundo deve adotar as “medidas adequadas” para que Moscovo “pare com o terror”.