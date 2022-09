Um homem de 37 anos foi detido, nos Açores, por ser suspeito de ter abusado sexualmente da enteada de 14 anos, tendo o tribunal determinado a proibição “de se aproximar e de contactar com a vítima”, foi esta quinta-feira anunciado.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ), o homem foi detido “por fortes indícios da prática de 10 crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, cometidos contra a enteada”.

A PJ revela que os factos ocorreram “numa ilha do Triângulo do grupo Central do arquipélago”.

As denominadas ilhas do Triângulo são São Jorge, Pico e Faial.

De acordo com a PJ, o “arguido aproveitou-se do contexto de coabitação para sujeitar a vítima aos atos sexuais de relevo”.

O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial, “tendo-lhe sido aplicadas, entre outras, as medidas de coação de proibição de se aproximar e de contactar com a vítima”.