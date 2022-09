Na nota de pesar que divulgou esta quinta-feira, o presidente da Liga de Clubes inglesa lembrou que Isabel II era “muito interessada no desporto, incluindo no futebol”. “Sua Majestade marcou presença em várias finais da Taça de Inglaterra ao longo do seu reinado e foi uma defensora do nosso desporto nacional ao longo dos muitos anos de serviço”, acrescentou Rick Parry. Mas a verdade é que a ligação da monarca ao desporto vai bem além do futebol.

A conexão de Isabel II, que alegadamente era adepta do Arsenal tal como o neto Harry, ao desporto prende-se com três momentos — ou três anos: 1966, 1996 e 2012. Em 1966, pouco mais de uma década depois de subir ao trono britânico, já foi a Rainha que entregou a Bobby Moore o troféu do Campeonato do Mundo que Inglaterra venceu em casa, em pleno Wembley e perante a RFA, naquele que é ainda o maior feito da história do futebol do país.

No Mundial dos magriços, em que a Seleção Nacional de Eusébio e companhia chegou às meias-finais e foi precisamente eliminada por Inglaterra, Isabel II tornou-se protagonista de uma conquista patrioticamente importante para um país que, pelo menos espiritualmente, ainda recuperava dos traumas deixados pela 2.ª Guerra Mundial. E a Rainha precisou de esperar 30 anos para ficar perto de viver um momento semelhante.

Em 1996, Inglaterra voltou a organizar uma das principais competições de futebol. Desta feita, albergou o Campeonato da Europa e voltou a acreditar que a equipa de Terry Venables, três décadas depois, poderia chegar perto do feito do conjunto de Alf Ramsey. A desilusão, porém, chegou logo nas meias-finais: os ingleses perderam com a Alemanha nas grandes penalidades, com o atual selecionador Gareth Southgate a falhar o penálti decisivo, e os alemães acabaram por conquistar o Europeu em Wembley perante a República Checa.

Por fim, 2012. Há 10 anos, Londres voltou a receber os Jogos Olímpicos e Isabel II teve um papel, no mínimo, inesperado. Na cerimónia de abertura, foi transmitido um pequeno vídeo onde Daniel Craig, o ator que na altura encarnava a personagem do agente James Bond, entrava no Palácio de Buckingham, passava pelos famosos cães da rainha e chegava até ela, escoltando-a até a um suposto salto de pára-quedas em que Isabel II parecia ir de um avião diretamente para a tribuna de Wembley.